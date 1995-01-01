Зарядное устройство TFN GAN C+C Dual 45 Вт, черное
Код товара : УТ-00075557
Артикул : TFN-WC-CC-45W-BK
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Универсальный сетевой адаптер с двумя разъемами USB Type C. Поддерживает быструю зарядку по протоколам QC и USB PD, а максимальная мощность 45 Вт позволяет использовать его для зарядки ноутбуков. Оба порта можно использовать одновременно, общая мощность в этом случае распределится как 30 + 15 Вт.
Адаптер создан по новейшей GaN технологии: вместо кремния в транзисторах используется нитрид галлия, что снижает выделение тепла и позволяет делать мощные устройства в очень компактных корпусах. Устройство обладает защитой от перенапряжения, перегрузки по силе тока, короткого замыкания, перегрева. Также поддерживается новая технология PPS (Programmable Power Supply), которая позволяет динамично изменять напряжение и силу тока в процессе зарядки, чтобы снизить выделение тепла и продлить жизнь аккумуляторам вашего устройства (если оно поддерживает PPS зарядку).
Мультивольтажность: данное устройство работает с сетями переменного тока от 110 до 240 Вольт, что позволяет использовать его практически в любом регионе мира.
- Вход: AC 110-240В 50/60Гц 1.5А
- Выход USB-C 1: 5В 3А, 9В 3А, 12В 3А, 15В 3А, 20В 2.25А (45 Вт макс.)
- Выход USB-C 2: 5В 3А, 9В 3А, 12В 3А, 15В 3А, 20В 2.25А (45 Вт макс.)
- PPS: 3.3-11В 4.05А
- Размеры: 86 х 36 х 32 мм
Обратите внимание: для быстрой зарядки необходимо использовать соответствующий USB кабель.