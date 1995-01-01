Зарядное устройство TFN GAN A+C+C 65 Вт, черное
Код товара : УТ-00075555
Артикул : TFN-WC-ACC-65W-BK
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Универсальный сетевой адаптер с тремя разъемами: 2х USB Type C + 1х USB Type A. Поддерживает быструю зарядку по протоколам QC и USB PD, а максимальная мощность 65 Вт позволяет использовать его для зарядки и постоянного питания ноутбуков. Все три порта можно использовать одновременно (общая мощность в этом случае не будет превышать 63 Вт).
Адаптер создан по новейшей GaN технологии: вместо кремния в транзисторах используется нитрид галлия, что снижает выделение тепла и позволяет делать мощные устройства в очень компактных корпусах. Устройство обладает защитой от перенапряжения, перегрузки по силе тока, короткого замыкания, перегрева. Также поддерживается новая технология PPS (Programmable Power Supply), которая позволяет динамично изменять напряжение и силу тока в процессе зарядки, чтобы снизить выделение тепла и продлить жизнь аккумуляторам вашего устройства (если оно поддерживает PPS зарядку).
Мультивольтажность: данное устройство работает с сетями переменного тока от 110 до 240 Вольт, что позволяет использовать его практически в любом регионе мира.
- Вход: AC 110-240В 50/60Гц 1.5А
- Выход USB-C 1: 5В 3А, 9В 3А, 12В 3А, 15В 3А, 20В 3.25А (65 Вт макс.)
- Выход USB-C 2: 5В 2.4А, 9В 2.22А, 12В 1.67А (20 Вт макс)
- Выход USB-A: 5В 2.4А, 9В 2А, 12В 1.5А (18 Вт макс)
- PPS: 5-11В 4.05А, 5-16В 3А (65 Вт макс.)
- Размеры: 83 х 46 х 28 мм
Обратите внимание: для быстрой зарядки необходимо использовать соответствующий USB кабель.