Описание

Универсальный сетевой адаптер с тремя разъемами: 2х USB Type C + 1х USB Type A. Поддерживает быструю зарядку по протоколам QC и USB PD, а максимальная мощность 65 Вт позволяет использовать его для зарядки и постоянного питания ноутбуков. Все три порта можно использовать одновременно (общая мощность в этом случае не будет превышать 63 Вт).

Адаптер создан по новейшей GaN технологии: вместо кремния в транзисторах используется нитрид галлия, что снижает выделение тепла и позволяет делать мощные устройства в очень компактных корпусах. Устройство обладает защитой от перенапряжения, перегрузки по силе тока, короткого замыкания, перегрева. Также поддерживается новая технология PPS (Programmable Power Supply), которая позволяет динамично изменять напряжение и силу тока в процессе зарядки, чтобы снизить выделение тепла и продлить жизнь аккумуляторам вашего устройства (если оно поддерживает PPS зарядку).

Мультивольтажность: данное устройство работает с сетями переменного тока от 110 до 240 Вольт, что позволяет использовать его практически в любом регионе мира.

Вход: AC 110-240В 50/60Гц 1.5А

Выход USB-C 1: 5В 3А, 9В 3А, 12В 3А, 15В 3А, 20В 3.25А (65 Вт макс.)

Выход USB-C 2: 5В 2.4А, 9В 2.22А, 12В 1.67А (20 Вт макс)

Выход USB-A: 5В 2.4А, 9В 2А, 12В 1.5А (18 Вт макс)

PPS: 5-11В 4.05А, 5-16В 3А (65 Вт макс.)

Размеры: 83 х 46 х 28 мм

Обратите внимание: для быстрой зарядки необходимо использовать соответствующий USB кабель.