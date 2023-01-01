Сетевое зарядное устройство TFN 2xUSB, 2.4A, с кабелем Type-C, белый
Код товара : УТ-00068252
Артикул : TFN-WCRPD12W2U04
590 ₽
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Гарантия 14 дней.
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Описание
12-ватное зарядное устройство с поддержкой Apple 2.4A, Samsung 5V/2A. Адаптивная технология зарядки Smart IC - подключайте устройство к любому USB выходу. Комплектация с кабелем.