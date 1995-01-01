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Зарядное устройство TFN 2x USB-А, 12 Вт, с кабелем Micro USB, белое

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072794 Артикул : TFN-WCRPD12W2U02

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Недорогое и компактное зарядное устройство с 2 выходами USB Type A. Общая мощность 12 Вт (5В 2.4А) распределяется между 2 портами. Имеется защита от перегрузок и короткого замыкания. В комплекте идет кабель USB Micro B (2.0) длиной 1 м. Задать вопрос 580 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Недорогое и компактное зарядное устройство с 2 выходами USB Type A. Общая мощность 12 Вт (5В 2.4А) распределяется между 2 портами. Имеется защита от перегрузок и короткого замыкания. В комплекте идет кабель USB Micro B (2.0) длиной 1 м. Вход: 110-240 В, 50/60 Гц, 0.35 A

Выход: 5В 2.4А (макс.)

Кабель USB Type A - USB Micro B

Длина кабеля: 1 м

Размеры: 81 х 42 х 27 мм

Размеры упаковки: 115 х 100 х 30 мм

Вес: 70 г

Вес брутто: 84 г

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