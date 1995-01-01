Зарядное устройство TFN 2x USB-А, 12 Вт, с кабелем Micro USB, белое
Код товара : УТ-00072794
Артикул : TFN-WCRPD12W2U02
580 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Недорогое и компактное зарядное устройство с 2 выходами USB Type A. Общая мощность 12 Вт (5В 2.4А) распределяется между 2 портами. Имеется защита от перегрузок и короткого замыкания. В комплекте идет кабель USB Micro B (2.0) длиной 1 м.
- Вход: 110-240 В, 50/60 Гц, 0.35 A
- Выход: 5В 2.4А (макс.)
- Кабель USB Type A - USB Micro B
- Длина кабеля: 1 м
- Размеры: 81 х 42 х 27 мм
- Размеры упаковки: 115 х 100 х 30 мм
- Вес: 70 г
- Вес брутто: 84 г
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