Сетевое зарядное устройство TFN 2х USB-C, QC+PD 40 Вт, белое
Код товара : УТ-00068339
Артикул : TFN-WCRPD26
1 350 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Сетевое зарядное устройство TFN 40 Вт обеспечивает одновременную быструю зарядку 2 устройств: 20 + 20 Вт. Устройства должны поддерживать протоколы зарядки Quick Charge и / или USB Power Delivery. Выходы: USB Type-C.
- Материал корпуса: пластик
- Размеры: 87 х 45 х 26 мм
- Вес: 77 г