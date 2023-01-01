Сетевое зарядное устройство TFN WC05, настольное, 4xUSB-A, 1xUSB-C, 40 Вт, белый

0 0 отзывов Код товара : УТ-00071999 Артикул : TFN-WC05

<









>





TFN-WC05 - сетевое зарядное устройство с пятью портами: 4xUSB-A и 1xUSB Type-C (Power Delivery). Модель работает от сети 220 В и поддерживает функцию быстрой зарядки. Провод для подключения мобильных устройств в комплект не входит. Кабель подключения к сети в комплекте. Задать вопрос 2 690 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание TFN-WC05 - сетевое зарядное устройство с пятью портами: 4xUSB-A и 1xUSB Type-C (Power Delivery). Модель работает от сети 220 В и поддерживает функцию быстрой зарядки. Провод для подключения мобильных устройств в комплект не входит. Кабель подключения к сети в комплекте. Характеристики: Мощность: 40 Вт

Выходное напряжение: 5 В

Интерфейсы: USB Type-С - 1 шт, USB-A - 4 шт

Размеры: 213 х 142 х 358 мм

Вес: 290 г

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.