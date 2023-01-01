Сетевое зарядное устройство TFN WC05, настольное, 4xUSB-A, 1xUSB-C, 40 Вт, белый
Код товара : УТ-00071999
Артикул : TFN-WC05
2 690 ₽
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
TFN-WC05 - сетевое зарядное устройство с пятью портами: 4xUSB-A и 1xUSB Type-C (Power Delivery). Модель работает от сети 220 В и поддерживает функцию быстрой зарядки. Провод для подключения мобильных устройств в комплект не входит. Кабель подключения к сети в комплекте.
Характеристики:
- Мощность: 40 Вт
- Выходное напряжение: 5 В
- Интерфейсы: USB Type-С - 1 шт, USB-A - 4 шт
- Размеры: 213 х 142 х 358 мм
- Вес: 290 г
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