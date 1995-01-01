Внешний аккумулятор TFN Project 0 EXB-6, 5000 мАч, 20 Вт, MagSafe, синий
Код товара : УТ-00075936
Артикул : PZ-EXB-6-MS-BL / PZ-EXB-6-20W-BL
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Внешний аккумулятор в изящном алюминиевом корпусе. Толщина корпуса составляет всего 9 мм, поэтому он легко помещается в любую сумочку или даже просто в карман. Емкость небольшая – 5000 мАч, но этого достаточно, чтобы один раз зарядить ваш телефон, когда это необходимо. Благодаря технологии MagSafe он примагничивается к тыльной стороне iPhone (от 12 и выше) и заряжает его беспроводным способом. Выход USB Type-C с поддержкой USB Power Delivery 20 Вт позволяет быстро зарядить не только iPhone, но и любое другое мобильное устройство.
Устройство поддерживает сквозную зарядку: к примеру, вы можете оставить заряжаться на ночь аккумулятор вместе с телефоном, чтобы на следующий день они оба были заполнены на 100%.
Характеристики
- Вход Type-C: 5В 3A / 9В 2A (18 Вт макс.)
- Выход Type-С: 5В 3A / 9В 2.22A / 12В 1.67A (20 Вт макс.)
- Быстрая беспроводная зарядка: 15 Вт (макс.)
- Совместим с MagSafe от iPhone 12 и выше
- Размер: 105 х 66 х 8.9 мм
- Вес: 120 г
- Материал корпуса: алюминий, пластик
- Комплект поставки: внешний аккумулятор, кабель USB-C, руководство пользователя.