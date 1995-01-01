Описание

Внешний аккумулятор в изящном алюминиевом корпусе. Толщина корпуса составляет всего 9 мм, поэтому он легко помещается в любую сумочку или даже просто в карман. Емкость небольшая – 5000 мАч, но этого достаточно, чтобы один раз зарядить ваш телефон, когда это необходимо. Благодаря технологии MagSafe он примагничивается к тыльной стороне iPhone (от 12 и выше) и заряжает его беспроводным способом. Выход USB Type-C с поддержкой USB Power Delivery 20 Вт позволяет быстро зарядить не только iPhone, но и любое другое мобильное устройство.

Устройство поддерживает сквозную зарядку: к примеру, вы можете оставить заряжаться на ночь аккумулятор вместе с телефоном, чтобы на следующий день они оба были заряжены на 100%.

Характеристики