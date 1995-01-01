Описание

Внешний аккумулятор TFN Project 0 EXB-5 поддерживает технологию MagSafe: он примагничивается к тыльной стороне iPhone (от 12 и выше) и заряжает его беспроводным способом. Выход USB Type-C позволяет параллельно заряжать второе устройство: к примеру, беспроводные наушники. При зарядке только по USB кабелю максимальная мощность составляет 20 Вт, что обеспечивает быстрое пополнение энергии ваших мобильных устройств. Емкость стандартная – 10000 мАч, этого достаточно для приблизительно 1.5-2 полных зарядок телефона. EXB-5 выполнен в достаточно компактном и легком корпусе, который удобно брать с собой в дорогу.

Для зарядки самого аккумулятора создатели предусмотрели 2 входа: USB-C и Lightning, поэтому вы можете заряжать его оригинальным кабелем от вашего телефона Apple. Устройство поддерживает сквозную зарядку: к примеру, вы можете оставить заряжаться на ночь аккумулятор вместе с примагниченным телефоном, чтобы на следующий день они оба были заполнены на 100%.

Характеристики