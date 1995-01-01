Внешний аккумулятор TFN Project 0 EXB-5, 10000 мАч, USB PD 20 Вт, Magsafe, синий
Код товара : УТ-00075932
Артикул : PZ-EXB-5-20W-BL
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Внешний аккумулятор TFN Project 0 EXB-5 поддерживает технологию MagSafe: он примагничивается к тыльной стороне iPhone (от 12 и выше) и заряжает его беспроводным способом. Выход USB Type-C позволяет параллельно заряжать второе устройство: к примеру, беспроводные наушники. При зарядке только по USB кабелю максимальная мощность составляет 20 Вт, что обеспечивает быстрое пополнение энергии ваших мобильных устройств. Емкость стандартная – 10000 мАч, этого достаточно для приблизительно 1.5-2 полных зарядок телефона. EXB-5 выполнен в достаточно компактном и легком корпусе, который удобно брать с собой в дорогу.
Для зарядки самого аккумулятора создатели предусмотрели 2 входа: USB-C и Lightning, поэтому вы можете заряжать его оригинальным кабелем от вашего телефона Apple. Устройство поддерживает сквозную зарядку: к примеру, вы можете оставить заряжаться на ночь аккумулятор вместе с примагниченным телефоном, чтобы на следующий день они оба были заполнены на 100%.
Характеристики
- Емкость: 10 000 мАч
- Вход USB Type-C: 5В 3A / 9В 2A (18 Вт макс.)
- Вход Lightning: 5В 3A / 9В 2A (18 Вт макс.)
- Выход Type-С: 5В 3A / 9В 2.22A / 12В 1.67A (20 Вт макс.)
- Быстрая беспроводная зарядка MagSafe: 15 Вт (макс.)
- Одновременная зарядка MagSafe + USB-C: 15 Вт (макс.)
- Размер: 102.1 х 68.1 х 19.3 мм
- Вес: 201 г
- Материал корпуса: огнеупорный пластик, поликарбонат
- Комплект поставки: внешний аккумулятор, кабель USB-C, руководство пользователя.