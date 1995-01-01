Описание

Внешний аккумулятор TFN EXB-4 серии Project 0 обладает исключительно широкими возможностями по зарядке мобильных устройств и ноутбуков. На корпусе прибора расположено 2 порта USB-A и 2 порта USB-C, причем все 4 могут работать одновременно, что позволит вам заряжать сразу несколько устройств. Максимальная выходная мощность на 1 устройство составляет 100 Вт (USB-C), а при подключении 2 устройств аккумулятор выдает свои максимальные 122.5 Вт (100 Вт через USB-C + 22.5 Вт через USB-A): это позволит вам быстро восполнить заряд ноутбука и смартфона. При подключении 3 или 4 устройств общая выходная мощность снижается, однако такие варианты подключения удобны для одновременной зарядки нескольких аксессуаров, например: телефон + наушники + смарт-часы + фотоаппарат.

Аккумулятор выполнен в тонком пластиковом корпусе (всего 18 мм), который удобно помещается в карман рюкзака или сумки для ноутбука. Большой цифровой дисплей отображает всю необходимую информацию: остаточная емкость, напряжение и сила тока на входе и на выходе. Устройство обладает многоуровневой защитой от короткого замыкания, перегрева, превышения силы тока или напряжения, глубокого разряда и так далее. Интеллектуальный чип управления обеспечивает оптимальные параметры для зарядки любого типа устройств без повреждения батарей.

Модель TFN EXB-4 из серии Project 0 будет наиболее актуальна для тех, кто часто путешествует или ездит в деловые командировки: 4 порта позволят зарядить сразу все необходимые устройства.

Конфигурации портов

Режим 1: USB-C 45 Вт + USB- C 65 Вт, общая мощность 110 Вт

+ C 65 Вт, общая мощность 110 Вт Режим 2: USB-C 100 Вт + USB-А 22.5 Вт, общая мощность 122.5 Вт

Режим 3: USB-А 22.5 Вт + USB-А 22.5 Вт, общая мощность 45 Вт

Режим 4: USB-C 65 Вт + USB-C и USB-A 22.5 Вт на двоих, общая мощность 87.5 Вт

USB-C 65 Вт + USB-C и USB-A 22.5 Вт на двоих, общая мощность 87.5 Вт Режим 5: USB-C и USB-A 15 Вт на двоих + USB-C и USB-A 15 Вт на двоих, общая мощность 30 Вт

Характеристики

Емкость 20 000 мАч

Вход USB Type-C: 5В-3A / 9В-3A / 12В-3A / 15В-3A / 20В-2.25A (45Вт)

Type-C: 5В-3A / 9В-3A / 12В-3A / 15В-3A / 20В-2.25A (45Вт) Выход USB Type-C: 5В-3A/9В-3A/12В-3A/15В-3A/20В-5A (100Вт)

Type-C: 5В-3A/9В-3A/12В-3A/15В-3A/20В-5A (100Вт) Выход USB Type- A: 4.5В-5A / 5В-4.5A / 5В-3A / 9В-2A / 12В-1.5A (22.5Вт)

A: 4.5В-5A / 5В-4.5A / 5В-3A / 9В-2A / 12В-1.5A (22.5Вт) Размер: 162 х 134 х 18 мм.

Вес: 533 г.

Материал корпуса: огнеупорный пластик, поликарбонат.

Комплект поставки

внешний аккумулятор

кабель USB

руководство пользователя

Для входа в режим зарядки слабым током (фитнес-браслеты, смарт-часы и другие подобные аксессуары) нажмите кнопку включения 2 раза. Цифровой индикатор на дисплее начнет мигать. Для выхода из этого режима снова нажмите кнопку включения дважды.