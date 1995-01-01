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    Внешний аккумулятор TFN Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий

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    Код товара : УТ-00075934

    Артикул : PZ-EXB-4-122W-BL

    • Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий
    • Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий
    • Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий
    • Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий
    • Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий
    • Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий
    • Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий
    • Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий
    • Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий
    • Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий
    • Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий
    • Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий
    • Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий
    • Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий
    • Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий
    • Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий
    • Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий
    • Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий
    • Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий
    • Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий
    • Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий
    • Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий
    • Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий
    • Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий
    • Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий
    • Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий
    • Project 0 EXB-4, 20000 мАч, USB PD до 122.5 Вт, синий

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    7 990 ₽

    Гарантия производителя 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Внешний аккумулятор TFN EXB-4 серии Project 0 обладает исключительно широкими возможностями по зарядке мобильных устройств и ноутбуков. На корпусе прибора расположено 2 порта USB-A и 2 порта USB-C, причем все 4 могут работать одновременно, что позволит вам заряжать сразу несколько устройств. Максимальная выходная мощность на 1 устройство составляет 100 Вт (USB-C), а при подключении 2 устройств аккумулятор выдает свои максимальные 122.5 Вт (100 Вт через USB-C + 22.5 Вт через USB-A): это позволит вам быстро восполнить заряд ноутбука и смартфона. При подключении 3 или 4 устройств общая выходная мощность снижается, однако такие варианты подключения удобны для одновременной зарядки нескольких аксессуаров, например: телефон + наушники + смарт-часы + фотоаппарат. 

    Аккумулятор выполнен в тонком пластиковом корпусе (всего 18 мм), который удобно помещается в карман рюкзака или сумки для ноутбука. Большой цифровой дисплей отображает всю необходимую информацию: остаточная емкость, напряжение и сила тока на входе и на выходе. Устройство обладает многоуровневой защитой от короткого замыкания, перегрева, превышения силы тока или напряжения, глубокого разряда и так далее. Интеллектуальный чип управления обеспечивает оптимальные параметры для зарядки любого типа устройств без повреждения батарей. 

    Модель TFN EXB-4 из серии Project 0 будет наиболее актуальна для тех, кто часто путешествует или ездит в деловые командировки: 4 порта позволят зарядить сразу все необходимые устройства.

    Конфигурации портов

    • Режим 1: USB-C 45 Вт + USB-C 65 Вт, общая мощность 110 Вт
    • Режим 2: USB-C 100 Вт USB-А 22.5 Вт, общая мощность 122.5 Вт
    • Режим 3: USB-А 22.5 Вт USB-А 22.5 Вт, общая мощность 45 Вт
    • Режим 4: USB-C 65 Вт + USB-C и USB-A 22.5 Вт на двоих, общая мощность 87.5 Вт
    • Режим 5: USB-C и USB-A 15 Вт на двоих + USB-C и USB-A 15 Вт на двоих, общая мощность 30 Вт

    Характеристики

    • Емкость 20 000 мАч
    • Вход USB Type-C: 5В-3A / 9В-3A / 12В-3A / 15В-3A / 20В-2.25A (45Вт)
    • Выход USB Type-C: 5В-3A/9В-3A/12В-3A/15В-3A/20В-5A (100Вт)
    • Выход USB Type-A: 4.5В-5A / 5В-4.5A / 5В-3A / 9В-2A / 12В-1.5A (22.5Вт)
    • Размер: 162 х 134 х 18 мм.
    • Вес: 533 г.
    • Материал корпуса: огнеупорный пластик, поликарбонат.

    Комплект поставки

    • внешний аккумулятор
    • кабель USB
    • руководство пользователя

    Для входа в режим зарядки слабым током (фитнес-браслеты, смарт-часы и другие подобные аксессуары) нажмите кнопку включения 2 раза. Цифровой индикатор на дисплее начнет мигать. Для выхода из этого режима снова нажмите кнопку включения дважды.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.