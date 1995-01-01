Описание

Внешний аккумулятор TFN EXB-2 серии Project 0 с поддержкой USB Power Delivery 100 Вт для быстрой зарядки мобильных устройств и ноутбуков. На корпусе прибора расположено 2 порта USB-C и 1 порт USB-A, причем все они могут работать одновременно. Максимальная выходная мощность на 1 устройство составляет 100 Вт (USB-C), а при подключении 2 устройств аккумулятор выдает свои максимальные 130 Вт (100 + 30 Вт через USB-C), это позволит вам быстро восполнить заряд ноутбука и смартфона. При подключении 3 устройств общая выходная мощность немного снижается.

Большой цифровой дисплей отображает всю необходимую информацию: остаточная емкость, напряжение и сила тока на входе и на выходе. Устройство обладает многоуровневой защитой от короткого замыкания, перегрева, превышения силы тока или напряжения, глубокого разряда и так далее. Интеллектуальный чип управления обеспечивает оптимальные параметры для зарядки любого типа устройств без повреждения батарей.

Конфигурации портов

Режим 1: USB-C 100 Вт + USB- C 30 Вт, общая мощность 130 Вт

+ C 30 Вт, общая мощность 130 Вт Режим 2: USB-C 100 Вт + USB-А 22.5 Вт, общая мощность 122.5 Вт

Режим 3: USB-C 100 Вт + USB-C и USB-A 15 Вт на двоих, общая мощность 115 Вт

Характеристики

Емкость 20 000 мАч

Вход USB Type-C: 5В 3A / 9В 3A / 12В 3A / 15В 3A / 20В 3A (60 Вт макс.)

Type-C: 5В 3A / 9В 3A / 12В 3A / 15В 3A / 20В 3A (60 Вт макс.) Выход USB Type-C 1: 5В 3A / 9В 3A / 12В 3A / 15В 3A / 20В 5A (100 Вт макс)

Type-C 1: 5В 3A / 9В 3A / 12В 3A / 15В 3A / 20В 5A (100 Вт макс) Выход USB Type-C 2: 5В 3A / 9В 3A / 12В 2.5A (30 Вт макс)

Выход USB Type- A: 4.5В 5A / 5В 4.5A / 5В 3A / 9В 2A / 12В 1.5A (22.5 Вт макс)

A: 4.5В 5A / 5В 4.5A / 5В 3A / 9В 2A / 12В 1.5A (22.5 Вт макс) Размер: 132.5 х 82.5 х 26 мм.

Вес: 395 г.

Материал корпуса: огнеупорный пластик, поликарбонат.

Комплект поставки

внешний аккумулятор

кабель USB

руководство пользователя

Для входа в режим зарядки слабым током (фитнес-браслеты, смарт-часы и другие подобные аксессуары) нажмите кнопку включения 2 раза. Цифровой индикатор на дисплее начнет мигать. Для выхода из этого режима снова нажмите кнопку включения дважды.