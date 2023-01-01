Внешний аккумулятор TFN PowerAid, 10.000 мач, белый
Код товара : УТ-00068878
Артикул : TFN-PB-278-WH
Причина уценки:
Вскрыта упаковка
990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Тонкий и компактный внешний аккумулятор Power Aid - отличное соотношение размера и ёмкости. Аккумулятор оснащен двумя выходами USB-А и двумя входами для зарядки с помощью кабеля microUSB или Type-C.
- Емкость аккумулятора (мАч): 10000
- Материал корпуса: Пластик
- Выходная мощность: 10
- Кол-во выходов USB: 2
- Вход разъёмом Lightning: Нет
- Вход с разъёмом USB-C: Да
- Вес (гр.): 220