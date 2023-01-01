Внешний аккумулятор TFN Power Uni 10, черный, 10 000 мАч
Код товара : УТ-00072005
Артикул : TFN-PB-254-BK
1 250 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Швейцарский нож среди внешних аккумуляторов. Простой и локаничный дизайн в тонком корпусе. Благодаря встроенным в корпус аккумулятора кабелей USB, больше не нужно носить с собой кабели. Аккумулятор TFN Power Uni10 10000mAh black станет вашим незаменимым спутником на отдыхе, в путешествиях, поездках, да и просто выручит в моменты, когда телефон начнёт садиться так некстати. Аккумулятор оснащен проводами Micro-usb, Type-C, Lightning и USB-A.
Характеристики:
- Емкость аккумулятора: 10000 мАч
- Встроенные кабели: Micro-USB, Type-C, Lightning и USB-A
- Материал корпуса: Пластик
- Размеры: 67.5 x 20 x 145 мм
- Вес: 235 г
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