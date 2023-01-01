Швейцарский нож среди внешних аккумуляторов. Простой и локаничный дизайн в тонком корпусе. Благодаря встроенным в корпус аккумулятора кабелей USB, больше не нужно носить с собой кабели. Аккумулятор TFN Power Uni10 10000mAh black станет вашим незаменимым спутником на отдыхе, в путешествиях, поездках, да и просто выручит в моменты, когда телефон начнёт садиться так некстати. Аккумулятор оснащен проводами Micro-usb, Type-C, Lightning и USB-A.