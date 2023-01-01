Универсальный внешний USB аккумулятор высокой емкости: 30 000 мАч. Поддерживает технологии быстрой зарядки QC3.0, AFC, FCP, Power Delivery – максимальная выходная мощность 22.5 Вт. Это позволяет заряжать не только мобильные устройства и аксессуары, но и некоторые модели ноутбуков. Возможна одновременная зарядка 2 или 3 устройств. Встроенная защита от перегрузок и короткого замыкания делает использование аккумулятора полностью безопасным. 4 порта всех популярных типов: USB-C и USB Micro B на вход (для зарядки самого аккумулятора), USB-C и USB-A на выход.