Внешний аккумулятор TFN Power Aid PD 30 000 мАч, белый
Код товара : УТ-00066449
Артикул : TFN-PB-280-WH
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Универсальный внешний USB аккумулятор высокой емкости: 30 000 мАч. Поддерживает технологию быстрой зарядки Power Delivery – максимальная выходная мощность 22.5 Вт, что позволяет заряжать не только мобильные устройства и аксессуары, но и некоторые модели ноутбуков. Возможна одновременная зарядка 2 или 3 устройств. Встроенная защита от перегрузок и короткого замыкания делает использование аккумулятора полностью безопасным. 4 порта всех популярных типов: USB-C и USB Micro B на вход (для зарядки самого аккумулятора), USB-C и USB-A на выход.
- Тип аккумулятора: литий-полимерный
- Минимальное количество циклов зарядки: 500
- Вход USB-C: 5В 2.4А, 9В 2А, 12В 1.5А (18 Вт макс.)
- Вход USB Micro B: 5В 2.4А, 9В 2А, 12В 1.5А (18 Вт макс.)
- Выход USB-C: 5В 3А, 9В 2,23А, 12В 1.63А (20 Вт макс.)
- Выходы USB-A: 5В 4.5А, 9В 2,23А, 12В 1.63А (22.5 Вт макс.)
- Материал корпуса: АБС пластик
- Размеры: 136.7 х 68.5 х 40.2 мм
- Вес: 580 г
Комплектация: аккумулятор, кабель USB-A / USB Micro B 25 см, инструкция.