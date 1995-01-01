Внешний аккумулятор TFN Porta LCD PD обладает функцией USB Power Delivery 22.5 Вт, что позволяет быстро заряжать мобильные устройства в дороге. Благодаря двум USB-A выходам и USB-C разъему, который работает как на вход, так и на выход, вы можете заряжать 2 устройства одновременно: к примеру, телефон и беспроводные наушники. Батарея выполнена в компактном, тонком и легком корпусе из АБС пластика, что делает его идеальным выбором для повседневного использования. Рифленая поверхность улучшает захват, а цифровой дисплей позволяет контролировать уровень заряда аккумулятора с точностью до 1%. Для зарядки самого аккумулятора можно использовать как USB-C кабель (в комплекте), так и кабель USB micro B, что упрощает поиск нужного кабеля.