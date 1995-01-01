Зарядное устройство выполнено по современной технологии GaN: вместо кремния в нем используется нитрид галлия, поэтому устройство не сильно нагревается даже при длительной эксплуатации на максимальной мощности (33 Вт). Устройство поддерживает стандарты Quick Charge 3.0, PPS и Power Delivery 3.0, для максимальной совместимости оно оснащено портами USB-A и USB-C. Зарядное устройство оснащено всеми необходимыми предохранителями, защищающими от перегрева, короткого замыкания, скачков напряжения и так далее. Корпус выполнен из термостойкого пластика.