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    Зарядное устройство TFN Nano, GaN, USB-A + USB-C, 33 Вт, белое

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    Код товара : УТ-00075929

    Артикул : TFN-WCRPD21

    • Nano, GaN, USB-A + USB-C, 33 Вт, белое
    • Nano, GaN, USB-A + USB-C, 33 Вт, белое
    • Nano, GaN, USB-A + USB-C, 33 Вт, белое

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    1 390 ₽

    Гарантия производителя 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Описание

    Зарядное устройство выполнено по современной технологии GaN: вместо кремния в нем используется нитрид галлия, поэтому устройство не сильно нагревается даже при длительной эксплуатации на максимальной мощности (33 Вт). Устройство поддерживает стандарты Quick Charge 3.0, PPS и Power Delivery 3.0, для максимальной совместимости оно оснащено портами USB-A и USB-C. Зарядное устройство оснащено всеми необходимыми предохранителями, защищающими от перегрева, короткого замыкания, скачков напряжения и так далее. Корпус выполнен из термостойкого пластика. 

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.