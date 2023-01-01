Проводная стереогартитура TFN MC519, черная
Код товара : УТ-00071989
Артикул : TFN-HS-MC519BK
440 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Лаконичные наушники TFN MC-519 имеют металлический корпус и 10 мм драйвер, который обеспечивает воспроизведение звука с высоким качеством. Пульт управления на кабеле позволяет управлять воспроизведением музыки. А благодаря встроенному микрофону, вы сможете “на ходу” отвечать на звонки. Для вашего удобства комплект амбушюр состоит из трех размеров - S, M и L.
Характеристики:
- Чувствительность: 105 дБ
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц.
- Импеданс: 16 Ом
- Аудиоразъем: 3.5 мм
- Длина кабеля: 1.2 м
Видео
Наш обзор
Похожие товары
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.