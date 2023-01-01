Проводная стереогартитура TFN MC519, черная

0 0 отзывов Код товара : УТ-00071989 Артикул : TFN-HS-MC519BK

<











>







Лаконичные наушники TFN MC-519 имеют металлический корпус и 10 мм драйвер, который обеспечивает воспроизведение звука с высоким качеством. Пульт управления на кабеле позволяет управлять воспроизведением музыки. А благодаря встроенному микрофону, вы сможете “на ходу” отвечать на звонки. Для вашего удобства комплект амбушюр состоит из трех размеров - S, M и L. Задать вопрос 440 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Лаконичные наушники TFN MC-519 имеют металлический корпус и 10 мм драйвер, который обеспечивает воспроизведение звука с высоким качеством. Пульт управления на кабеле позволяет управлять воспроизведением музыки. А благодаря встроенному микрофону, вы сможете “на ходу” отвечать на звонки. Для вашего удобства комплект амбушюр состоит из трех размеров - S, M и L. Характеристики: Чувствительность: 105 дБ

Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц.

Импеданс: 16 Ом

Аудиоразъем: 3.5 мм

Длина кабеля: 1.2 м

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.