Проводная гарнитура TFN MC-517 выполненная в популярном дизайне. Стереогарнитура оснащена мощными 13 мм динамиками, которые обеспечивают качественный звук и хорошие низкие частоты. Встроенный микрофон позволит вам разговаривать по телефон не снимая наушники, а с дистанционным пультом управлять треками будет удобнее.