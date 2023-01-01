Проводная стереогартитура TFN MC517, белая
Код товара : УТ-00072003
Артикул : TFN-HS-MC517WH
340 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Проводная гарнитура TFN MC-517 выполненная в популярном дизайне. Стереогарнитура оснащена мощными 13 мм динамиками, которые обеспечивают качественный звук и хорошие низкие частоты. Встроенный микрофон позволит вам разговаривать по телефон не снимая наушники, а с дистанционным пультом управлять треками будет удобнее.
Характеристики:
- Чувствительность: 105 дБ
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц.
- Импеданс: 32 Ом
- Аудиоразъем: 3.5 мм
- Длина кабеля: 1.2 м