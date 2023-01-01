Стильные внутриканальные наушники TFN MC-516 оснащены 13 мм динамическими драйверами для глубокого и мощного звучания. Мягкие силиконовые амбушюры изолируют от посторонних шумов и позволяют получать чистое звучание даже в шумных местах. Для вашего удобства комплект амбушюр состоит из трех размеров - S, M и L.