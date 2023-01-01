Проводная стереогартитура TFN MC516, белая
Код товара : УТ-00072004
Артикул : TFN-HS-MC516WH
340 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Стильные внутриканальные наушники TFN MC-516 оснащены 13 мм динамическими драйверами для глубокого и мощного звучания. Мягкие силиконовые амбушюры изолируют от посторонних шумов и позволяют получать чистое звучание даже в шумных местах. Для вашего удобства комплект амбушюр состоит из трех размеров - S, M и L.
Характеристики:
- Чувствительность: 105 дБ
- Диапазон частот: 20 - 20 000 Гц.
- Импеданс: 32 Ом
- Аудиоразъем: 3.5 мм
- Длина кабеля: 1.2 м