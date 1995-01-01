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Кабель TFN Knight, USB-A / USB-C, нейлон, 5A, 1 м, черный

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075927 Артикул : TFN-CKNUSBCUSB1MBK

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Кабель стандарта USB 2.0 для зарядки и передачи данных. Стандарт 20AWG, кабель поддерживает силу тока до 5А, что позволяет использовать его для быстрой зарядки не только мобильных устройств, но и ноутбуков. Нейлоновая оплетка выполнена по технологии twist braiding, материал коннекторов – цинковый сплав. На USB-C коннекторе имеется встроенная LED индикация режима зарядки: зеленый цвет – обычная зарядка, синий – быстрая. Скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Длина 1 метр. Задать вопрос 490 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Кабель стандарта USB 2.0 для зарядки и передачи данных. Стандарт 20AWG, кабель поддерживает силу тока до 5А, что позволяет использовать его для быстрой зарядки не только мобильных устройств, но и ноутбуков. Нейлоновая оплетка выполнена по технологии twist braiding, материал коннекторов – цинковый сплав. На USB-C коннекторе имеется встроенная LED индикация режима зарядки: зеленый цвет – обычная зарядка, синий – быстрая. Скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Длина 1 метр.

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