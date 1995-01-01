Кабель TFN Knight, USB-C / USB-C, нейлон, 3A, 1.2 м, черный
Код товара : УТ-00075928
Артикул : TFN-CKNUSBCC12MBK
490 ₽
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Кабель стандарта USB 2.0 для зарядки и передачи данных. Данный кабель поддерживает силу тока до 3А, при использовании зарядных устройств с напряжением 20В это обеспечивает мощность 60 Вт. Иными словами, кабель подходит для быстрой зарядки телефонов и планшетов, а также для некоторых ноутбуков. Оплетка выполнена из нейлона, поэтому кабель не спутывается при ношении. Скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Длина 1.2 метра.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.