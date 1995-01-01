Кабель TFN Knight, USB-C / USB-C, нейлон, 3A, 1.2 м, черный

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075928 Артикул : TFN-CKNUSBCC12MBK

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Кабель стандарта USB 2.0 для зарядки и передачи данных. Данный кабель поддерживает силу тока до 3А, при использовании зарядных устройств с напряжением 20В это обеспечивает мощность 60 Вт. Иными словами, кабель подходит для быстрой зарядки телефонов и планшетов, а также для некоторых ноутбуков. Оплетка выполнена из нейлона, поэтому кабель не спутывается при ношении. Скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Длина 1.2 метра. Задать вопрос 490 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Кабель стандарта USB 2.0 для зарядки и передачи данных. Данный кабель поддерживает силу тока до 3А, при использовании зарядных устройств с напряжением 20В это обеспечивает мощность 60 Вт. Иными словами, кабель подходит для быстрой зарядки телефонов и планшетов, а также для некоторых ноутбуков. Оплетка выполнена из нейлона, поэтому кабель не спутывается при ношении. Скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Длина 1.2 метра.

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