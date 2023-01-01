Кабель стандарта USB 2.0 для зарядки мобильных устройств и передачи данных. Нейлоновая оплетка обеспечивает удобство при распутывании кабеля, а также предотвращает заломы. Протестирован на сгибание не менее 5000 раз. Материал коннекторов – алюминий. Кабели серии Envy – это сочетание стиля, надежности и долговечности по доступной цене. Максимальная сила тока: 2А. Скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Длина 1.2 метра.