Кабель TFN Envy, USB-A / USB-C, нейлон, 1.2 м, белый
Код товара : УТ-00066451
Артикул : TFN-С-ENV-AC1M WH
320 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.065
Описание
Кабель стандарта USB 2.0 для зарядки мобильных устройств и передачи данных. Нейлоновая оплетка обеспечивает удобство при распутывании кабеля, а также предотвращает заломы. Протестирован на сгибание не менее 5000 раз. Материал коннекторов – алюминий. Кабели серии Envy – это сочетание стиля, надежности и долговечности по доступной цене. Максимальная сила тока: 2А. Скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Длина 1.2 метра.