Кабель TFN USB - Type-C, FORZA, в нейлоновой оплетке, 3A, 1 м
Код товара : УТ-00068250
Артикул : TFN-CFZUSBCUSB1MST
550 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней.
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Описание
Premium кабель со стальной оплеткой выполнен в цвете Gun Metal Black. Стальная оплетка надежно защищает кабель от переламывания, спасет от домашних животных, любящих полакомиться кабелем.