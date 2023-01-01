Кабель TFN USB-А / USB-C, ПВХ, 1 м, черный
Код товара : УТ-00066455
Артикул : TFN-CUSBCUSB1MBK
220 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.037
Описание
Кабель стандарта USB 2.0 для зарядки мобильных устройств и передачи данных. Начальная серия: оплетка выполнена из ПВХ, поддерживает нагрузку силой тока до 2А. Материал коннекторов – алюминий. Скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Длина 1 метр.