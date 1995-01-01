Кабель TFN USB А - Micro USB, 3 м, черный
Код товара : УТ-00072790
Артикул : TFN-CMICUSB3MBK
250 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Недорогой USB кабель для зарядки и передачи данных. Длина 3 метра обеспечивает большую свободу действий с подключенным устройством. Коннекторы типа USB A и USB Micro B. Оплетка выполнена из ПВХ. Стандарт USB 2.0: передача данных со скоростью до 480 Мбит/с. Зарядный ток: до 2 А.
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