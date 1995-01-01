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Кабель TFN USB А - Micro USB, 3 м, черный

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072790 Артикул : TFN-CMICUSB3MBK

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Недорогой USB кабель для зарядки и передачи данных. Длина 3 метра обеспечивает большую свободу действий с подключенным устройством. Коннекторы типа USB A и USB Micro B. Оплетка выполнена из ПВХ. Стандарт USB 2.0: передача данных со скоростью до 480 Мбит/с. Зарядный ток: до 2 А. Задать вопрос 250 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Недорогой USB кабель для зарядки и передачи данных. Длина 3 метра обеспечивает большую свободу действий с подключенным устройством. Коннекторы типа USB A и USB Micro B. Оплетка выполнена из ПВХ. Стандарт USB 2.0: передача данных со скоростью до 480 Мбит/с. Зарядный ток: до 2 А.

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