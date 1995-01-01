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Кабель TFN USB А - Micro USB, нейлон, 1.2 м, синий

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072791 Артикул : TFN-C-ENV-MIC1MBL

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Кабели серии Envy – это сочетание стиля, надежности и долговечности. Коннекторы выполнены из алюминиевого сплава, а оплетка – из плетеного нейлона. Кабель не запутывается и легко распрямляется. Кабель протестирован на сгиб более 5000 раз. Стандарт USB 2.0: передача данных со скоростью до 480 Мбит/с. Зарядный ток: до 2 А. Длина 1.2 метра. Задать вопрос 330 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Кабели серии Envy – это сочетание стиля, надежности и долговечности. Коннекторы выполнены из алюминиевого сплава, а оплетка – из плетеного нейлона. Кабель не запутывается и легко распрямляется. Кабель протестирован на сгиб более 5000 раз. Стандарт USB 2.0: передача данных со скоростью до 480 Мбит/с. Зарядный ток: до 2 А. Длина 1.2 метра.

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