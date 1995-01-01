Дата-кабель TFN Envy, USB - Micro USB, нейлон, длина 1.2 м, черный
Код товара : УТ-00074825
Артикул : TFN-C-ENV-MIC1MBK
360 ₽
Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Кабель стандарта USB 2.0 для зарядки мобильных устройств и передачи данных. Нейлоновая оплетка обеспечивает удобство при распутывании кабеля, а также предотвращает заломы. Протестирован на сгибание не менее 5000 раз. Материал коннекторов – алюминий. Кабели серии Envy – это сочетание стиля, надежности и долговечности по доступной цене. Максимальная сила тока: 2А. Скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Длина 1.2 метра.
Характеристики:
- Разъём: USB - Micro USB
- Стандарт USB: USB 2.0
- Материал: Нейлон
- Длина: 1.2 м
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