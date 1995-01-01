Главная страница Электроника Аксессуары Кабели Дата-кабель TFN Envy, USB - Micro USB, нейлон, длина 1.2 м, черный

Дата-кабель TFN Envy, USB - Micro USB, нейлон, длина 1.2 м, черный

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074825 Артикул : TFN-C-ENV-MIC1MBK

<









>





Кабель стандарта USB 2.0 для зарядки мобильных устройств и передачи данных. Нейлоновая оплетка обеспечивает удобство при распутывании кабеля, а также предотвращает заломы. Протестирован на сгибание не менее 5000 раз. Материал коннекторов – алюминий. Кабели серии Envy – это сочетание стиля, надежности и долговечности по доступной цене. Максимальная сила тока: 2А. Скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Длина 1.2 метра. Задать вопрос 360 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Кабель стандарта USB 2.0 для зарядки мобильных устройств и передачи данных. Нейлоновая оплетка обеспечивает удобство при распутывании кабеля, а также предотвращает заломы. Протестирован на сгибание не менее 5000 раз. Материал коннекторов – алюминий. Кабели серии Envy – это сочетание стиля, надежности и долговечности по доступной цене. Максимальная сила тока: 2А. Скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Длина 1.2 метра. Характеристики: Разъём: USB - Micro USB

Стандарт USB: USB 2.0

Материал: Нейлон

Длина: 1.2 м

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.