Высококачественный и прочный кабель. Гарантирует быструю передачу данных между устройствами. Легкий провод изготовлен из высокопрочных материалов, покрыт износостойкой оплеткой, что не позволит кабелю переламываться или трескаться, гарантируя длительный период службы.