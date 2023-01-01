Кабель TFN USB - Lightning, нейлон, 1.2м. черный
Код товара : УТ-00068890
Артикул : TFN-C-ENV-AL1MBK
290 ₽
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Гарантия 14 дней.
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Описание
Высококачественный и прочный кабель. Гарантирует быструю передачу данных между устройствами. Легкий провод изготовлен из высокопрочных материалов, покрыт износостойкой оплеткой, что не позволит кабелю переламываться или трескаться, гарантируя длительный период службы.