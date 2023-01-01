Кабель TFN Steel, USB-A / Lightning, 2.4А, 1 м, сталь
Код товара : УТ-00071988
Артикул : TFN-CFZLIGUSB1MST
650 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Описание
Premium кабель со стальной оплеткой выполнен в цвете Gun Metal Black. Стальная оплетка надежно защищает кабель от переламывания, спасет от домашних животных, любящих полакомиться кабелем. Максимальная сила тока: 2.4А. Длина 1 метр.
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