Кабель TFN Steel, USB-A / Lightning, 2.4А, 1 м, сталь

0 0 отзывов Код товара : УТ-00071988 Артикул : TFN-CFZLIGUSB1MST

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Premium кабель со стальной оплеткой выполнен в цвете Gun Metal Black. Стальная оплетка надежно защищает кабель от переламывания, спасет от домашних животных, любящих полакомиться кабелем. Максимальная сила тока: 2.4А. Длина 1 метр. Задать вопрос 650 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Premium кабель со стальной оплеткой выполнен в цвете Gun Metal Black. Стальная оплетка надежно защищает кабель от переламывания, спасет от домашних животных, любящих полакомиться кабелем. Максимальная сила тока: 2.4А. Длина 1 метр.

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