Товары

Услуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Выберите город

    Появились вопросы?

    Мы постараемся ответить как можно скорее.
    Тема вопроса*
    Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

    Кабель TFN Forza, USB-A / Lightning, нейлон, 2.4А, 1 м, черный

    0

    0 отзывов

    Код товара : УТ-00075930

    Артикул : TFN-CFZLIGUSB1MBK

    • Forza, USB-A / Lightning, нейлон, 2.4А, 1 м, черный
    • Forza, USB-A / Lightning, нейлон, 2.4А, 1 м, черный
    • Forza, USB-A / Lightning, нейлон, 2.4А, 1 м, черный
    • Forza, USB-A / Lightning, нейлон, 2.4А, 1 м, черный
    • Forza, USB-A / Lightning, нейлон, 2.4А, 1 м, черный
    • Forza, USB-A / Lightning, нейлон, 2.4А, 1 м, черный
    • Forza, USB-A / Lightning, нейлон, 2.4А, 1 м, черный

    Заказ в 1 клик

    Оставьте Ваш номер телефона для оформления заказа и мы свяжемся с Вами с 9:00 до 21:00.
    Нажимая кнопку «Оформить заказ», вы даете согласие на обработку персональных данных.
    450 ₽

    Гарантия 6 месяцев

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Кабель стандарта USB 2.0 для зарядки мобильных устройств и передачи данных. Нейлоновая оплетка выполнена по технологии twist braiding, кабель толстый: размер сечения соответствует американскому стандарту AWG22. Протестирован на сгибание не менее 5000 раз. Материал коннекторов – алюминий, контакты позолочены. Максимальная сила тока: 2.4А. Скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Длина 1 метр.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.