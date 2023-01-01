Кабель стандарта USB 2.0 для зарядки мобильных устройств и передачи данных. Нейлоновая оплетка выполнена по технологии twist braiding, кабель толстый: размер сечения соответствует американскому стандарту AWG22. Протестирован на сгибание не менее 5000 раз. Материал коннекторов – цинк, контакты позолочены. Коннекторы выполнены в немного утолщенной форме для удобного захвата. Максимальная сила тока: 2.4А. Скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Длина 1 метр.