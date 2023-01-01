Кабель TFN Spider, USB-A / Lightning, нейлон, 2.4А, 1 м
Код товара : УТ-00066460
Артикул : TFN-C-SPD-LIG1MBK
390 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.071
Описание
Кабель стандарта USB 2.0 для зарядки мобильных устройств и передачи данных. Нейлоновая оплетка выполнена по технологии twist braiding, кабель толстый: размер сечения соответствует американскому стандарту AWG22. Протестирован на сгибание не менее 5000 раз. Материал коннекторов – цинк, контакты позолочены. Коннекторы выполнены в немного утолщенной форме для удобного захвата. Максимальная сила тока: 2.4А. Скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Длина 1 метр.