Серия кабелей BLAZE поддерживает подачу питания мощностью до 60 Вт (сила тока до 3А, напряжение до 20 В), что обеспечивает быструю зарядку мобильных устройств, а также позволяет заряжать определенные модели ноутбуков (с поддержкой USB Power Delivery). Выполнена в строгих цветах и лаконичном дизайне. В этой серии используются прочные материалы, которые позволяют увеличить срок службы кабеля. Цинковый коннектор выполняется в двух цветах – черный или серебристый. Плотная нейлоновая оплетка защищает кабель от порезов, заломов и прочих механический повреждений. Стандарт USB 2.0, скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Длина 1.2 метра.