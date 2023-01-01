Кабель TFN Blaze USB-C / USB-C, 3А, до 60 Вт, 1.2 м, черный
Код товара : УТ-00066452
Артикул : TFN-C-BLZ-C C1M-BK
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.060
Описание
Серия кабелей BLAZE поддерживает подачу питания мощностью до 60 Вт (сила тока до 3А, напряжение до 20 В), что обеспечивает быструю зарядку мобильных устройств, а также позволяет заряжать определенные модели ноутбуков (с поддержкой USB Power Delivery). Выполнена в строгих цветах и лаконичном дизайне. В этой серии используются прочные материалы, которые позволяют увеличить срок службы кабеля. Цинковый коннектор выполняется в двух цветах – черный или серебристый. Плотная нейлоновая оплетка защищает кабель от порезов, заломов и прочих механический повреждений. Стандарт USB 2.0, скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Длина 1.2 метра.