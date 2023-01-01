Дата-кабель TFN 3 в 1: USB-С – USB-C / MicroUSB / Lightning, 1.2 м, серый (уцененный)
Код товара : УТ-00070185
Артикул : TFN-C-3IN1-USBC-GR (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
16%
590 ₽
499 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
USB-C кабель «3 в 1» с коннекторами microUSB, USB Type-C, Lightning позволяет заряжать до трех устройств одновременно. Незаменим в автомобиле, в котором ограничено количество портов зарядки. Нейлоновая оплетка и металлические коннекторы увеличат срок службы кабеля. Длина 1.2 м. Калибр 23 AWG, максимальная сила тока 2А.