Описание

USB-C кабель «3 в 1» с коннекторами microUSB, USB Type-C, Lightning позволяет заряжать до трех устройств одновременно. Незаменим в автомобиле, в котором ограничено количество портов зарядки. Нейлоновая оплетка и металлические коннекторы увеличат срок службы кабеля. Длина 1.2 м. Калибр 23 AWG, максимальная сила тока 2А.