Кабель TFN 3 в 1: Lightning, TYPE-C, MicroUSB, 1 м., графит
Код товара : УТ-00068886
Артикул : TFN-CFZ3IN1GR
490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Описание
3в1 кабель microUSB / Type-C / Lightning для зарядки до трех устройств одновременно. Незаменим в автомобиле, в котором ограничено количество портов зарядки. Нейлоновая оплетка и металлические коннекторы увеличат срок службы кабеля.
- Разъём: USB-microUSB, USB-TypeC, USB-Lightning
- Длина: 1.2м
- Скорость передачи данных: без функции передачи данных
- Материал: Нейлон