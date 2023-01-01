Автомобильное зарядное устройство TFN RAPID+ выдает ток мощностью до 15 Вт, что обеспечивает быструю зарядку ваших мобильных устройств в дороге. Возможна одновременная зарядка 2 устройств. RAPID+ оснащено всеми необходимыми контроллерами, обеспечивающими безопасность зарядки: такими как защита от перегрузки по току, защита от перегрева и так далее.