Автомобильное зарядное устройство TFN RAPID+, 2 USB-А, 3.1А, серое
Код товара : УТ-00067609
Артикул : TFN-CCRPD02
520 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Автомобильное зарядное устройство TFN RAPID+ выдает ток мощностью до 15 Вт, что обеспечивает быструю зарядку ваших мобильных устройств в дороге. Возможна одновременная зарядка 2 устройств. RAPID+ оснащено всеми необходимыми контроллерами, обеспечивающими безопасность зарядки: такими как защита от перегрузки по току, защита от перегрева и так далее.
Входное напряжение: 12 В.