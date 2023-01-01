Автомобильное зарядное устройство TFN 20 Вт, QC3.0, USB PD, USB-А и USB-C, черное
Код товара : УТ-00067608
Артикул : TFN-CCRPD 18W03
590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Описание
Автомобильное зарядное устройство TFN RAPID USB/Type-C выдает ток мощностью до 20 Вт, что обеспечивает быструю зарядку ваших мобильных устройств в дороге. Возможна одновременная зарядка 2 устройств. Поддерживаются протоколы быстрой зарядки QC 3.0 (Quick Charge 3.0) и USB PD (USB Power Delivery). Устройство оснащено всеми необходимыми контроллерами, обеспечивающими безопасность зарядки: имеется защита от перегрузки по току, защита от перегрева и так далее.