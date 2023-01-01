Внешний аккумулятор TFN Astero 30 PD, 30.000 мАч, черный
Код товара : УТ-00068877
Артикул : TFN-PB-251-BK
2 690 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней.
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Описание
Отличный выбор для путешествий и деловых поездок. Аккумулятор оснащён быстрой зарядкой мощностью до 20Вт. Ощути все преимущества быстрой зарядки.
- Емкость аккумулятора (мАч): 30000
- Материал корпуса: Пластик
- Выходная мощность: 20
- Кол-во выходов USB: 3
- Вход разъёмом Lightning: Нет
- Вход с разъёмом USB-C: Да
- Вес (гр.): 590