Описание

TFN Astero 10 PD – универсальный внешний аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки USB Power Delivery 20 Вт. Выполнен в компактном корпусе из АБС пластика, благодаря небольшим размерам удобен для ежедневного ношения. Эффективная емкость с учетом потерь на преобразование напряжения до 5В составляет 6600 мАч, что позволяет 1-2 раза зарядить телефон в дороге (в зависимости от модели). Несколько входов и выходов питания разных типов обеспечивают совместимость с различными USB кабелями (одновременная зарядка нескольких устройств не поддерживается). 4 светодиода показывают уровень заряда батареи при нажатии на кнопку включения.

Характеристики

Емкость: 10000 мАч

Эффективная емкость (с учетом преобразования напряжения до 5В): 6600 мАч

Материал корпуса: АБС пластик

Циклов зарядки: 500

Вход microUSB: 5В 3А / 9В 2А / 12В 1.5А

Вход USB-C: 5В 3А / 9В 2А / 12В 1.5А

Выход USB-А: 5В 3А / 9В 2А / 12В 1.5А (18 Вт макс.)

Выход USB-C: 5В 3А / 9В 2.22А / 12В 1.66А (20 Вт макс.)

Размеры: 136 х 69 х 15.6 мм

Вес: 225 г

Комплектация: