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    Внешний аккумулятор TFN Astero 10 PD 10.000 мАч, 20 Вт, белый

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    Код товара : УТ-00075921

    Артикул : TFN-PB-249-WH

    • Astero 10 PD 10.000 мАч, 20 Вт, белый
    • Astero 10 PD 10.000 мАч, 20 Вт, белый
    • Astero 10 PD 10.000 мАч, 20 Вт, белый
    • Astero 10 PD 10.000 мАч, 20 Вт, белый
    • Astero 10 PD 10.000 мАч, 20 Вт, белый
    • Astero 10 PD 10.000 мАч, 20 Вт, белый
    • Astero 10 PD 10.000 мАч, 20 Вт, белый
    • Astero 10 PD 10.000 мАч, 20 Вт, белый
    • Astero 10 PD 10.000 мАч, 20 Вт, белый
    • Astero 10 PD 10.000 мАч, 20 Вт, белый
    • Astero 10 PD 10.000 мАч, 20 Вт, белый
    • Astero 10 PD 10.000 мАч, 20 Вт, белый
    • Astero 10 PD 10.000 мАч, 20 Вт, белый
    • Astero 10 PD 10.000 мАч, 20 Вт, белый
    • Astero 10 PD 10.000 мАч, 20 Вт, белый
    • Astero 10 PD 10.000 мАч, 20 Вт, белый
    • Astero 10 PD 10.000 мАч, 20 Вт, белый
    • Astero 10 PD 10.000 мАч, 20 Вт, белый
    • Astero 10 PD 10.000 мАч, 20 Вт, белый

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    1 250 ₽

    Гарантия производителя 1 год

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
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    Описание

    TFN Astero 10 PD – универсальный внешний аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки USB Power Delivery 20 Вт. Выполнен в компактном корпусе из АБС пластика, благодаря небольшим размерам удобен для ежедневного ношения. Эффективная емкость с учетом потерь на преобразование напряжения до 5В составляет 6600 мАч, что позволяет 1-2 раза зарядить телефон в дороге (в зависимости от модели). Несколько входов и выходов питания разных типов обеспечивают совместимость с различными USB кабелями (одновременная зарядка нескольких устройств не поддерживается). 4 светодиода показывают уровень заряда батареи при нажатии на кнопку включения.

    Характеристики

    • Емкость: 10000 мАч
    • Эффективная емкость (с учетом преобразования напряжения до 5В): 6600 мАч
    • Материал корпуса: АБС пластик
    • Циклов зарядки: 500
    • Вход microUSB: 5В 3А / 9В 2А / 12В 1.5А
    • Вход USB-C: 5В 3А / 9В 2А / 12В 1.5А
    • Выход USB-А: 5В 3А / 9В 2А / 12В 1.5А (18 Вт макс.)
    • Выход USB-C: 5В 3А / 9В 2.22А / 12В 1.66А (20 Вт макс.)
    • Размеры: 136 х 69 х 15.6 мм
    • Вес: 225 г

    Комплектация:

    • аккумулятор
    • кабель USB-A / USB-C 25 см (не поддерживает быструю зарядку)
    • инструкция
    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.