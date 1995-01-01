Внешний аккумулятор TFN Astero 10 PD 10.000 мАч, 20 Вт, белый
Код товара : УТ-00075921
Артикул : TFN-PB-249-WH
Гарантия производителя 1 год
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Описание
TFN Astero 10 PD – универсальный внешний аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки USB Power Delivery 20 Вт. Выполнен в компактном корпусе из АБС пластика, благодаря небольшим размерам удобен для ежедневного ношения. Эффективная емкость с учетом потерь на преобразование напряжения до 5В составляет 6600 мАч, что позволяет 1-2 раза зарядить телефон в дороге (в зависимости от модели). Несколько входов и выходов питания разных типов обеспечивают совместимость с различными USB кабелями (одновременная зарядка нескольких устройств не поддерживается). 4 светодиода показывают уровень заряда батареи при нажатии на кнопку включения.
Характеристики
- Емкость: 10000 мАч
- Эффективная емкость (с учетом преобразования напряжения до 5В): 6600 мАч
- Материал корпуса: АБС пластик
- Циклов зарядки: 500
- Вход microUSB: 5В 3А / 9В 2А / 12В 1.5А
- Вход USB-C: 5В 3А / 9В 2А / 12В 1.5А
- Выход USB-А: 5В 3А / 9В 2А / 12В 1.5А (18 Вт макс.)
- Выход USB-C: 5В 3А / 9В 2.22А / 12В 1.66А (20 Вт макс.)
- Размеры: 136 х 69 х 15.6 мм
- Вес: 225 г
Комплектация:
- аккумулятор
- кабель USB-A / USB-C 25 см (не поддерживает быструю зарядку)
- инструкция