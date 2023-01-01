Кабель Tether Tools TetherPro USB-C to USB-C Right Angle 4.6m, оранжевый (уцененный)
Код товара : УТ-00072313
Артикул : CUC15RT-ORG (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
8 750 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 3 месяца
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Описание
USB-C / USB-C кабель длиной 4.6 м с угловым штекером, который удобен для использования на штативе: кабель не торчит в сторону, а спускается вниз. Кабели Tether Tools являются мировым эталонов для фотографов, снимающих «на привязи» (tethered). Кабель также позволяет использовать электропитание по USB (USB Power Delivery) с мощностью до 60 Вт.
Кабели Tether Tools отличаются отличной защитой от помех, толстыми нитями и двойной оплеткой (тканевая + силиконовая), благодаря чему они поддерживают надежное соединение с высокой скоростью передачи информации на значительном расстоянии, без дополнительных усилителей сигнала.
Кабель производится в 2 цветовых вариантах: ярко-оранжевом, хорошо заметном даже в затемненной студии, и матово-черном.
Характеристики
- Штекеры: USB-C / USB-C
- Передача данных:USB 3.1 Gen 1, 5 Гбит/с
- Подача питания: до 60 Вт
- Длина: 4.6 м