Кабель Tether Tools TetherPro USB-C to USB-C Right Angle 4.6m, черный
Код товара : УТ-00063221
Артикул : CUC15RT-BLK
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Гарантия производителя 3 месяца
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.290
Описание
USB-C / USB-C кабель длиной 4.6 м с угловым штекером, который удобен для использования на штативе: кабель не торчит в сторону, а спускается вниз. Кабели Tether Tools являются мировым эталонов для фотографов, снимающих «на привязи» (tethered). Кабель также позволяет использовать электропитание по USB (USB Power Delivery) при мощности до 60 Вт.
Кабели Tether Tools отличаются отличной защитой от помех, толстыми нитями и двойной оплеткой (тканевая + силиконовая), благодаря чему они поддерживают надежное соединение с высокой скоростью передачи информации на значительном расстоянии, без дополнительных усилителей сигнала.
Кабель производится в 2 цветовых вариантах: ярко-оранжевом, хорошо заметном даже в затемненной студии, и матово-черном.
Характеристики
- Штекеры: USB-C / USB-C
- Передача данных:USB 3.1 Gen 1, 5 Гбит/с
- Подача питания: до 60 Вт
- Длина: 4.6 м