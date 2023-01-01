Кабель Tether Tools TetherPro USB-C to USB-C, 4.6 м, черный
Код товара : УТ-00063223
Артикул : CUC15-BLK
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Гарантия производителя 90 дней
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.290
Описание
USB-C / USB-C кабель длиной 4.6 м с обычными, прямыми штекерами. Кабели Tether Tools являются мировым эталонов для фотографов, снимающих «на привязи» (tethered): они отличаются отличной защитой от помех, толстыми жилами и двойной оплеткой (тканевая + силиконовая), благодаря чему они не заламываются, не рвутся и поддерживают надежное соединение на значительном расстоянии, без дополнительных усилителей сигнала. Кабель также позволяет использовать электропитание по USB (USB Power Delivery) с мощностью до 60 Вт.
- Стандарт USB 3.1 Gen 1
- Скорость передачи данных: 5 Гбит/с,
- Максимальная сила тока: 3A
- Никелированные штекеры с золотым покрытием контактов