Кабель Tether Tools TetherPro USB-C to USB-C, 3 м, оранжевый (уцененный)
Код товара : УТ-00073405
Артикул : CUC10-ORG (у)
Причина уценки:
Вскрытая упаковка
7 020 ₽
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Гарантия производителя 90 дней
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Описание
Кабель TetherPro USB-C - USB-C - выбор фотографа для привязки камеры к компьютеру с портом USB-C. Обеспечивает прямое подключение без адаптеров или переходников.
USB-кабели TetherPro сконструированы в соответствии с высочайшими стандартами USB и включают новейшие технологии, обеспечивающие стабильную и надежную проводимость для быстрой и надежной передачи.
Длинна кабеля 3 м, что позволяет использовать его в большинстве случаев.
По мере развития технологических инноваций компьютеры, камеры и устройства хранения данных становятся все более тесными и требуют значительно большей полосы пропускания для поддержания интерактивного взаимодействия.
Все кабели, разработанные в соответствии с высочайшими техническими характеристиками USB для фильтрации шума сигнала и уменьшения ошибок передачи, полностью экранированы и имеют покрытие для защиты от внешних помех.
Примечание: также может использоваться для зарядки компьютеров и устройств USB-C до 60 Вт.