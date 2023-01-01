Описание

Кабель TetherPro USB-C - USB-C - выбор фотографа для привязки камеры к компьютеру с портом USB-C. Обеспечивает прямое подключение без адаптеров или переходников.

USB-кабели TetherPro сконструированы в соответствии с высочайшими стандартами USB и включают новейшие технологии, обеспечивающие стабильную и надежную проводимость для быстрой и надежной передачи.

Длинна кабеля 3 м, что позволяет использовать его в большинстве случаев.

По мере развития технологических инноваций компьютеры, камеры и устройства хранения данных становятся все более тесными и требуют значительно большей полосы пропускания для поддержания интерактивного взаимодействия.

Все кабели, разработанные в соответствии с высочайшими техническими характеристиками USB для фильтрации шума сигнала и уменьшения ошибок передачи, полностью экранированы и имеют покрытие для защиты от внешних помех.

Примечание: также может использоваться для зарядки компьютеров и устройств USB-C до 60 Вт.