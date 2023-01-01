Кабель Tether Tools TetherPro USB 3.0 to USB-C, 4.6 м, черный
Код товара : УТ-00063224
Артикул : CUC3215-BLK
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.250
Описание
USB 3.0 кабель TetherPro USB-A / USB-C длиной 4.6 м предназначен для дистанционной (Tether) съемки с прямой передачей файлов на компьютер. USB-кабели TetherPro отличаются улучшенной защитой от заломов, разрывов и помех: гибкая силиконовая оплетка, под ней экранирующий слой из фольги, внутренний нейлоновый слой оплетки + индивидуальная силиконовая изоляция каждой жилы. Штекеры также усилены для надежного подключения при повседневной работе, изо дня в день.
Для обеспечения необходимого уровня питания подключайте только в USB 3.0 порт компьютера или ноутбука.
Кабель выпускается в двух цветовых вариантах: ярко-оранжевый обладает высокой видимостью даже при съемке с приглушенным светом (меньше вероятность не заметить его под ногами), матовый черный – классический малозаметный кабель, не привлекающий внимания.
Не предназначен для зарядки.