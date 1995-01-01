Tether Tools CUC15G2-ORG TetherPro Optima – специализированный дата-кабель для фотосъемки «на привязи» («tethered») и онлайн вещания (стримов). Скорость передачи данных соответствует стандарту USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), коннекторы: прямые USB Type C. Оранжевая оплетка обеспечивает хорошую видимость в темных условиях, в полутьме студии. Кабель оснащен чипами TetherBoost Pro IC, которые обеспечивают защиту от помех и стабильную передачу данных на большое расстояние – без разрывов соединения.

Кабели TetherPro Optima 10G созданы специально для того, чтобы устранить одни из главных проблем при tethered съемке: «компьютер не определяет камеру», нестабильное соединение с периодическими разрывами и потерей сигнала, помехи от других электроприборов поблизости – про это можно забыть. При этом большая длина позволяет достаточно свободно пользоваться камерой, менять ракурсы, перемещать ее ближе или дальше и так далее.

Под внешним слоем силикона находится толстая плетеная оплетка, которая эффективно защищает от заломов, разрывов, сдавливания и других повреждения жил кабеля. Новая форма и материал коннекторов Soft-Grip позволяет быстро и безопасно отсоединять кабель при завершении съемки. Чипы-усилители заключены в специальный кейс, который защищен от влаги и выдерживает сдавливания, если вы случайно на них наступите или проедетесь студийной тележкой (но лучше так не делать).

Обратите внимание:

1) Кабель не поддерживает зарядку камеры (USB Power Delivery). Это сделано специально, так как подача высокой мощности вызывает помехи для трансфера данных, которые усиливаются при большой длине кабеля. Используйте аккумулятор камеры или отдельный сетевой адаптер.

2) На коннекторах напечатаны иконки: камера и компьютер (монитор). Подключать кабель следует именно так, как показано.

3) При первом подключении компьютер может показать предупреждение «Подключен USB 2.0 Hub». Это нормально – связано с работой усиливающего модуля. Передача данных будет осуществляться по стандарту USB 3.2 Gen 2.

4) Кабели TetherPro Optima 10G могут использоваться не только с фото- и видеокамерами, но и с другими устройствами. Главное условие: устройство должно иметь свой отдельный источник питания.

5) Кабели TetherPro Optima 10G не требуют применения ферритовых фильтров, поскольку жилы и так защищены от внутренних и внешних помех эффективным экранированием.