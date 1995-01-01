Tether Tools CUC15G2-ORG TetherPro Optima – специализированный дата-кабель для фотосъемки «на привязи» («tethered»). Скорость передачи данных соответствует стандарту USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), коннекторы: прямые USB Type C. Оранжевая оплетка обеспечивает хорошую видимость в темных условиях, в полутьме студии.

Кабели TetherPro Optima 10G созданы специально для того, чтобы устранить одни из главных проблем при tethered съемке: «компьютер не определяет камеру», нестабильное соединение с периодическими разрывами и потерей сигнала, помехи от других электроприборов поблизости – про это можно забыть. При этом большая длина позволяет достаточно свободно пользоваться камерой, менять ракурсы, перемещать ее ближе или дальше и так далее.

Под внешним слоем силикона находится толстая плетеная оплетка, которая эффективно защищает от заломов, разрывов, сдавливания и других повреждения жил кабеля. Новая форма и материал коннекторов Soft-Grip позволяет быстро и безопасно отсоединять кабель при завершении съемки.

Обратите внимание:

1) Кабель не поддерживает зарядку камеры (USB Power Delivery). Это сделано специально, так как подача высокой мощности вызывает помехи для трансфера данных, которые усиливаются при большой длине кабеля. Используйте аккумулятор камеры или отдельный сетевой адаптер.

2) На коннекторах напечатаны иконки: камера и компьютер (монитор). Подключать кабель следует именно так, как показано.

3) Кабели TetherPro Optima 10G могут использоваться не только с фото- и видеокамерами, но и с другими устройствами. Главное условие: устройство должно иметь свой отдельный источник питания.

4) Кабели TetherPro Optima 10G не требуют применения ферритовых фильтров, поскольку жилы и так защищены от внутренних и внешних помех эффективным экранированием.

5) Кабели TetherPro Optima 10G длиной 3 м и менее несовместимы с фотоаппаратами Fujifilm серии GFX.