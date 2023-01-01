Кабель Tether Tools TetherPro HDMI Micro to HDMI 2.0, 4.6m, оранжевый
Код товара : УТ-00063225
Артикул : H2D15-ORG
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.180
Описание
Кабель стандарта HDMI 2.0 обеспечивает передачу на скорости до 18 Гбит/с, что позволяет транслировать несжатый 4К сигнал с частотой до 60 кадров/с. Кабели Tether Tools являются мировым эталонов для фотографов и видеографов: они отличаются отличной защитой от помех, толстыми жилами и двойной оплеткой (тканевая + силиконовая), благодаря чему они не заламываются, не рвутся и поддерживают надежное соединение на значительном расстоянии, без дополнительных усилителей сигнала. Поддерживается eARC (улучшенный реверсивный звуковой канал): до 8 аудиоканалов 24 бит 192 кГц.
- Стандарт: HDMI 2.0
- Штекеры: HDMI Micro type D (male), HDMI Type A (male)
- Длина: 4.6 м
- Яркая оранжевая оплетка: повышенная видимость