Кабель стандарта HDMI 2.0 обеспечивает передачу на скорости до 18 Гбит/с, что позволяет транслировать несжатый 4К сигнал с частотой до 60 кадров/с. Кабели Tether Tools являются мировым эталонов для фотографов и видеографов: они отличаются отличной защитой от помех, толстыми жилами и двойной оплеткой (тканевая + силиконовая), благодаря чему они не заламываются, не рвутся и поддерживают надежное соединение на значительном расстоянии, без дополнительных усилителей сигнала. Поддерживается eARC (улучшенный реверсивный звуковой канал): до 8 аудиоканалов 24 бит 192 кГц.